FIFA 22 ne zaman oyunseverlerle buluşacak?

Türkiye'de ve dünyada milyonların beklediği FIFA 22 gündemdeki en önemli oyunlardan birisi. Siz de "FIFA 22 ne zaman çıkacak?" veya "FIFA 22 kaç TL olacak?" diye merak ediyorsanız ve FIFA 22 çıkış tarihi sizin için önemliyse bu soruların cevabı bu sayfada.

FIFA 22 ne zaman çıkacak?

FIFA 22'de oyunun Standart Sürümü'nü satın alanlar 1 Ekim 2021 tarihinde oynamaya başlayabilecek. Bir üst paket olan Ultimate Sürüm sahipleri ise oyuna 4 gün erken erişim hakkına (27 Eylül 2021) sahip olacak. Yani her pakete açık bir şekilde FIFA 22 1 Ekim 2021'de çıkacak.









Fiyatı ne kadar olacak?

PC (Steam)

Standart Sürüm – 419,99 TL

Ultimate Sürüm – 559,99 TL

Playstation

Standart Sürüm – 500 TL (PS4) / 560 TL (PS5)

Ultimate Sürüm – 700 TL (PS4 & PS5)

Xbox

Standart Sürüm – 499,99 TL (Xbox One) / 559,99 TL (Xbox Series XIS)

Ultimate Sürüm – 699,99 TL (Xbox One & Xbox Series XIS)