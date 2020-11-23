Dünyanın en popüler futbol oyunlarından biri olan FIFA, arkadaşlarınızla rekabet edebileceğiniz bir sahne sunmasının yanı sıra Ultimate Team modunda Avrupa’daki diğer FIFA oyuncularıyla rekabet edebilmenize de olanak sağlıyor. Farklı oyun modlarına sahip olan FIFA Ultimate Team’in “rekabetçi” modu olarak bilinen modu ise FUT Champions ya da daha çok bilinen adıyla Hafta Sonu Ligi.

Bilmeyenler için; Hafta Sonu Ligi’nde katılım sağlayan tüm FIFA 21 oyuncularına 30 maç yapma hakkı tanınıyor ve oyuncular, bu 30 maç içinde aldıkları toplam galibiyet sayısına göre çeşitli ödüller kazanıyorlar. Ancak belli bir galibiyet sayısının üzerine çıkan oyuncu sayısı öylesine az oluyor ki bu noktada oyuncular galibiyet ve yetenek puanlarına göre sıralanarak bulundukları sıraya göre ödül alıyorlar.

Henüz 14 yaşındaki Danimarkalı esporcu Anders Vejrgang, şu sıralar FIFA21’de kimsenin karşılaşmak istemeyeceği oyuncular listenin zirvesinde yer alıyor. FIFA21 oyuncuların beğenisine sunulduğundan beri düzenlenen tüm Hafta Sonu Liglerinde 30’da 30 galibiyet almayı başaran Vejrgang, 180-0’lık bir galibiyet serisine sahip.

İşin ilginç yanı Vejrgang, RB Leipzig adlı espor takımının bir parçası olmasına rağmen henüz 14 yaşında olduğu için FIFA’nın resmi espor organizasyonlarında mücadele edemiyor. Nedeni ise EA’in profesyonel espor müsabakaları için minimum 16 yaş zorunluluğu belirlemiş olması. Bir başka deyişle Anders Vejrgan, henüz profesyonel organizasyonlara katılamayacak kadar “küçük” olmasına rağmen şimdiden dünyanın en iyi FIFA oyuncularından biri olduğunu kanıtlamış durumda.

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