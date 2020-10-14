FIFA 21: Kontrol sende

Oyun tutkunlarının yolunu dört gözle beklediği ve ülkemize Aral tarafından getirilen FIFA 21, 9 Ekim'de piyasaya çıktı. EA Sports , uzun bir aradan sonra ilk kez oyunun demosunu yayınlamadı. Bu da FIFA 21 ile ilgili daha fazla meraklanmamızı sağladı.

Daha iyi savunma

Oyunda yapay zeka geliştirilmiş. Örneğin geçmiş sürümlerde, rakip takım hücum ederken birkaç pas yaptığında savunma kurgusu bozuluyor, oyuncular yerlerini kaybediyordu. Bu sorunun çözülmesi için çalışma yapıldığı belli. Artık defans daha derli toplu duruyor. Yine siz atağa kalktığınızda da oyuncularınız daha akıllıca koşular yapıyor. Yine de zaman zaman topla ceza sahasına ilerlerken, forvet oyuncunuzun çapraz koşu yapıp size alan açmak yerine rakibi üzerinize çektiğine şahit olabiliyorsunuz. Neyse ki yeni getirilen 'koşu kontrolü' özelliği sayesinde bunu engellemek mümkün. Birazdan bu özelliğe değineceğiz.









Daha etkili dripling

FIFA 21'de en büyük yeniliklerden biri 'çevik dripling' özelliği. Dripling, reaksiyon, çeviklik ve top kontrolü özellikleri yüksek olan oyuncular, savunmacıların markajından kurtulmak için bireysel yeteneklerini kullanıyor. Eliniz alıştıktan sonra çok kullanışlı bir özellik. Ayrıca ayarlardan 'otomatik' seçeneğini açarak oyuncuların gerekli durumlarda bu özelliği kendi kendisine yapmasını da sağlayabiliyorsunuz. Ancak kendi yönlendirmeniz kadar etkili olmuyor.

Koşu kontrolü sizde

Bir diğer ön plana çıkan özellik ise koşular. Artık etrafınızdaki oyuncuların istediğiniz alana koşu yapmalarını sağlayabiliyorsunuz. Eliniz alıştıktan sonra hücumda gerçekten çok kullanışlı bir özellik haline geliyor. Özellikle ceza sahası yakınlarında etrafınızdaki oyuncuya yaptırdığınız koşuyla rakip savunmanın dengesini bozup kendinize alan açmak büyük bir avantaj. Koşu kontrolünü iyi kullanan birine karşı defans yapmak gerçekten çok zor.

Co - op FUT keyfi

FIFA'nın en sevilen oyun modlarından biri olan FUT'ta da önemli bir yenilik var. Artık istediğiniz bir arkadaşınızla birlikte co - op şeklinde takım kurup, ilerleme şansınız var. Bu, FIFA oyuncuları tarafından uzun süredir yapılması beklenen bir yenilikti. Yine FUT oyununda kadronuzda yer alan bir futbolcu gerçek hayatta formunu yükselttiğinde, sizin oyununuzdaki özellikleri de güncellenerek artıyor.

Volta aynı kalmış

Sonuç olarak FIFA 21, oyunun müdavimlerini memnun edecek özelliklere sahip. Aslına bakarsanız FIFA 20'ye oranla çok fazla değişiklik yok. Ancak bu biraz da sizin beklentilerinizle alakalı. Mesela benim için oyuncu koşularını yönlendirmek harika bir özellik. FUT oynamayı sevenler için burada yapılan değişiklikler de tatmin edici seviyede. FIFA 20 ile birlikte hayatımıza giren Volta'da neredeyse hiçbir yenilik olmaması ise eksi puan.

Arda Erol





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