FIFA 21 dünya ile aynı anda Playstore’da

Türk Telekom’un dijital oyun platformu Playstore’da, tüm dünyada oyun severlerin büyük heyecanla beklediği FIFA serisinin yeni versiyonu FIFA 21 satışa açıldı. Gözde futbol oyunu serisinin son halkası FIFA 21, Electronic Arts Türkiye resmi satıcısı Playstore’da tüm dünyayla aynı anda oyuncularla buluşuyor.

En uygun fiyat

Oyun severler FIFA 21’i Playstore’dan fiyat avantajıyla satın alabiliyor. Playstore kullanıcıları için Standart sürümü 419 TL yerine 379 TL, Champion Edition sürümü ise 559 TL yerine 500 TL’den satışa sunuluyor. FIFA 21’e Türk Telekom’un evde internet müşterileri faturaya ek 12 aya varan taksit imkânıyla, Türk Telekom müşterisi olmayan futbolseverler ise mobil ödeme ve kredi kartı seçeneğiyle sahip olabiliyor.

Oyuna anında erişim imkanı

Türkçe dil desteğine sahip FIFA 21, oyunun yayıncı ve yapımcısı Electronic Arts’ın dijital oyun platformu Origin ile Playstore’un entegrasyonu sayesinde satın alındığı anda ek işleme gerek kalmadan Origin hesabına ekleniyor. Playstore kullanıcıları eşleştirdikleri Origin hesaplarından FIFA 21’i anında indirebiliyor ve hemen oynayabiliyorlar.

FIFA 21’de ne yenilikler var?

FIFA 21, serinin oynanışını bambaşka bir seviyeye taşıyacak yeni oyun mekaniklerini de beraberinde getiriyor. Birebir pozisyonlarda yaratıcılığı önemli hâle getiren yeni Çevik Dribling sistemi, futbolcuların maç içindeki zekâsını geliştiren ve doğru zamanda doğru yerde olmalarını sağlayan Pozisyon Alma özelliği, oyun kurarken savunmanın kilidini açacak Yaratıcı Koşular ve sahanın her yerinde daha akıcı oyuncu etkileşimleri sağlayacak Doğal Çarpışma Sistemi bu mekanikler arasında yer alıyor. Kariyer moduna eklenen yeni unsurlar maçlara, transferlere ve antrenmana derinlik katarak takımın zirveye yükseliş serüveninin daha fazla kontrol edilmesini sağlıyor.

FIFA 21’de yer alan Volta Football modu da sokak futbolunu özleyenleri sevindiriyor. Ekipmanlardan saha özelliklerine kadar sokakların ruhunu yaşatan Volta Football, oyuncuları São Paulo’dan Dubai’ye dünyanın dört bir yanından az oyunculu futbol formatlarına davet ediyor.