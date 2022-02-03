Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) İcra Komitesi, 2022'nin ilk toplantısı için video konferansla toplandı. Toplantı, şubat ayında gerçekleşecek önemli dünya kupası elemelerinin düzenleneceği yoğun bir ayın arifesinde yapıldı.

İcra Komitesi, 2023-2027 için yeni takvimi onaylarken toplantıda konuşulan diğer ana başlıklar şu şekilde:

2022-2023 FIBA Müsabakaları Güncellemeleri

Washington D.C., Belgrad ve Osaka şehirlerinde 10 Şubat'ta başlayacak olan FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2022 Eleme Turnuvaları’nın hazırlıklarına ilişkin durum raporları komiteye sunuldu. ABD'deki seyahat ve sağlık kısıtlamaları nedeniyle Santo Domingo'da da iki maç oynanacak. Komiteye ayrıca 24 Şubat'tan itibaren oynanacak olan FIBA Erkekler Basketbol Dünya Kupası 2023 Elemeleri'nin ikinci penceresi hazırlıkları hakkında bilgi verildi.

Kadınlar Müsabaka Sistemi

İcra Komitesi, kadınlardaki mevcut müsabaka sistemini gözden geçirdikten sonra ve gelişmekte olan ulusal federasyonlara yeterli sayıda turnuvada yer alma imkanı sunmak amacıyla, Müsabaka Komisyonu'nun bir sonraki Dünya Kupası'na veya bir sonraki Olimpiyat Oyunları’na ön eleme görevi görecek yeni bir turnuvanın uygulanması önerisini kabul etti. FIBA Kadınlar Dünya Kupası'na veya Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanamayan, her bölgeden dörder en iyi 16 takım, Ağustos 2024'ten itibaren iki yılda bir oynanacak bu turnuvaya katılacak. Bu turnuvanın galibi Dünya Kupası veya Olimpiyat Oyunları için bir sonraki eleme turnuvasına doğrudan hak kazanacak.

FIBA Basketbol Dünya Kupası 2023 Avrupa Elemeleri

FIBA Müsabakalar Komisyonu'nun tavsiyesi üzerine ve FIBA Basketbol Dünya Kupası 2023 Avrupa Elemeleri'nin dördüncü penceresinin son maçı ile FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) 2022'nin başlangıç günü arasındaki süreyi uzatmak için, FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nin dördüncü penceresinin maçları bir gün ileri alınacak. Maçlar 24 ve 25 Ağustos'ta (ilk maç günü) ve ardından 27 ve 28 Ağustos'ta (ikinci maç günü) oynanacak. Bu değişiklik, takımların 1 Eylül'de FIBA EuroBasket 2022'nin başlamasından önce en az üç günlük süreye sahip olmalarını sağlayacak.

Kulüp Turnuvaları

İcra Komitesi, gelişimlerini sürdüren Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) ve Basketbol Şampiyonlar Ligi Amerika (BCLA) ile ilgili güncellemeleri dinledi. 11-13 Şubat tarihleri arasında Afrika'da, Kahire'de ilk kez gerçekleştirilecek olan 2022 FIBA Kıtalararası Kupa hazırlıklarına ilişkin bir durum güncellemesi yapıldı. Kupanın bu yılki versiyonu, basketbol tarihinde dört farklı bölgesel ligi temsil eden kulüplerin yer aldığı ilk kulüp turnuvası olarak, turnuvanın eşsiz transatlantik olma özelliğini daha da geliştirmeye hazırlanıyor.