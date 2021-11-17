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FIBA Şampiyonlar Ligi - Rytas: 82 - Beşiktaş Icrypex: 69

Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu dördüncü hafta maçında Litvanya temsilcisi Rytas’a deplasmanda 82-69 yenildi.

17 Kasım 2021, Çarşamba 22:51 Son Güncelleme:
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FIBA Şampiyonlar Ligi - Rytas: 82 - Beşiktaş Icrypex: 69

Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu dördüncü hafta maçında Litvanya temsilcisi Rytas’a deplasmanda 82-69 yenildi. Siyah-beyazlı takım grubunda ikinci kez mağlup oldu.

Salon: Avia Solutions Group     

Hakemler: Saverio Lanzarini (İtalya), Marius Ciulin (Romanya), Zdenko Tomasovic (Slovakya)     

Rytas: Butkevicius 6, Radzevicius 11, Smith 10, Buva 27, Normantas 15, Girdziunas 3, Ndour 10, Uleckas     

Beşiktaş Icrypex: Bone 13, Whitehead 11, Hollis-Jefferson 26, Lawson 8, Furkan Haltalı 2, Bluiett 7, Hakan Sayılı 2, Mehmet Yağmur, Yağız Aksu, Ata Kahraman     

1. Periyot: 20-14     

Devre: 41-36     

3. Periyot: 63-51     

5 faulle çıkan: 35.57 Furkan Haltalı (Beşiktaş Icrypex)     

İSTANBUL (AA)

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