FIBA Şampiyonlar Ligi - Rytas: 82 - Beşiktaş Icrypex: 69

Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu dördüncü hafta maçında Litvanya temsilcisi Rytas’a deplasmanda 82-69 yenildi. Siyah-beyazlı takım grubunda ikinci kez mağlup oldu.
Salon: Avia Solutions Group
Hakemler: Saverio Lanzarini (İtalya), Marius Ciulin (Romanya), Zdenko Tomasovic (Slovakya)
Rytas: Butkevicius 6, Radzevicius 11, Smith 10, Buva 27, Normantas 15, Girdziunas 3, Ndour 10, Uleckas
Beşiktaş Icrypex: Bone 13, Whitehead 11, Hollis-Jefferson 26, Lawson 8, Furkan Haltalı 2, Bluiett 7, Hakan Sayılı 2, Mehmet Yağmur, Yağız Aksu, Ata Kahraman
1. Periyot: 20-14
Devre: 41-36
3. Periyot: 63-51
5 faulle çıkan: 35.57 Furkan Haltalı (Beşiktaş Icrypex)
İSTANBUL (AA)