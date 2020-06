FIBA İcra Komitesi ırkçılığı kınadı

FIBA İcra Komitesi, 2019-2023 döngüsünün üçüncü olağan toplantısı için video konferans ile toplandı. FIBA Başkanı Hamane Niang, toplantıya ırkçılığa yönelik yazdığı açık bir mektupla başladı ve dünyadaki basketbol topluluğunu toplumdaki değişimin bir parçası olmaya çağırdı.

Toplantıda konuşulan kararlar şu şekilde:

COVID-19'un FIBA müsabakalarına etkisi 2020

Gerçekleşen kapsamlı analizin ardından, FIBA Tıp ve Müsabaka Komisyonlarından gelen tavsiyelere dayanarak, İcra Komitesi, hem erkeklerde hem kızlarda, FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası 2020'nin bu yıl yapılamayacağını onadı. Organizasyonların 2021'de oynanması için seçenekler incelenecek. Ulusal Federasyonların takımlarını bir antrenman kampı için bir araya getirmeye ve oyuncuları uluslararası seyahat etmeden rekabetçi bir aktivitenin keyfini çıkarmaya teşvik etmek amacıyla Ağustos 2020'de bir FIBA 17 Yaş Altı Yetenek Yarışması düzenlenecek. FIBA 17 Yaş Altı Yetenek Yarışması'na katılan takımların sayısı 16'dan 20'ye çıkarılacak.

2021-2022 için FIBA müsabakaları güncellenmesi

FIBA 19 Yaş Altı Erkekler Basketbol Dünya Kupası 2021, 3 - 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında ve FIBA 19 Yaş Altı Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2021, 7 - 15 Ağustos 2021 tarihleri arasında oynanacak.

3x3 Basketbol

İcra Komitesi, 3x3 basketbol faaliyetlerinin yeniden başlamasını teşvik etmek için bir etkinleştirme planını onayladı. FIBA, resmi 3x3 basketbol etkinliklerinin 2020'de ne zaman ve nasıl güvenli bir şekilde yeniden başlayabileceği konusunda, ev sahibi şehir ve ülkelerin yetkilileriyle çalışıyor.

FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2022 ve FIBA Basketbol Dünya Kupası 2023 hazırlıkları

İcra Komitesi hem FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2022 hem de FIBA Basketbol Dünya Kupası 2023 ile ilgili güncellemeler hakkında bildi aldı.

FIBA Başkanı Hamane Niang'ın mektubu:

Sevgili Basketbol Dostları,

FIBA Başkanı olarak ilk günümden beri, FIBA'nın daha birleşik bir küresel basketbol topluluğuna ilham vermesine yardımcı olmak için bir istek hissediyorum. Çünkü basketbol tam da budur, bir topluluk. Biz sporuz, evet, ama basketbol bundan çok daha fazlası. Bir umut kaynağı, bir dostluk kaynağı ve en önemlisi eşitlik kaynağıdır.

Basketbol; beraberlik, ilerleme, açıklık ve sorumluluk değerleri üzerine kurulmuş bir spordur. Kapsayıcılık ve fırsat eşitliği FIBA için bir istek değil, bir taleptir. Sporumuzun gelişiminden ve uzun vadeli sağlığından sorumlu organizasyon olarak FIBA, tüm basketbol topluluğunun rol modelini oluşturmalıdır. Bu; şefkat ve anlayış göstermek, gelişmek ve herkese söz hakkı vermek için sürekli bir kararlılık göstermek anlamına gelir.

FIBA, basketbolun daha uyumlu bir gelecek inşa etmesini, siyasi bölünmelere katkıda bulunmamasını isteyen politik olarak tarafsız bir organizasyondur. Ancak bu, ırkçılık konusunda sessiz kalmak demek değildir. FIBA, her türlü ayrımcılığı bireyin temel insan haklarına bir saldırı olarak görüyor ve kınıyor. Bunun basketbolda, sporda veya toplumun herhangi bir alanında yeri yoktur.

Yaşanan son olaylar, spor da dahil olmak üzere toplumun daha güçlü ve birleşik bir topluluk oluşturmak için her zaman daha fazlasını yapabileceğini bizlere hatırlatıyor. Yasalarımız ırkçılığa karşı sıfır toleransın olduğunu açıkça ifade etmektedir ve FIBA her zaman, her türlü ayrımcılıkla mücadele edecektir.

Bununla birlikte, ırkçılık bir gecede çözülebilecek bir sorun ya da bir ülkeye özgü bir sorun değildir; bu küresel bir konudur.

FIBA Başkanı olarak görev yapan gururlu Afrikalı olarak, tüm sesler ve toplulukların temsil edildiği, tüm etnik kökenlere sahip insanlara eşit fırsatlar sunmamızın ne kadar önemli olduğunu biliyorum.

FIBA ailesinin bu konuda gurur duyabileceği birçok şey var. Kıtalar arasında dönüş yapan kıta başkanlığımız herkes için bir ses sağlıyor; Basketball for Good projesi ve programlarına, NBA ile birlikte Sınır Tanımayan Basketbol projesine veya şu anda Afrika, Asya, Amerika ve Avrupa'da geliştirdiğimiz uluslararası liglere olmak üzere dünya çapında önemli yatırımlar yapıyoruz.

Ancak, ırkçılık toplumdan temizlenene kadar dinlenemeyiz. Bu yüzden basketbol camiası olarak sizden değişimin parçası olmanızı istiyorum. Basketbolda ırkçılığa karşı somut eylemler geliştirmek için FIBA Oyuncu Komisyonu ile birlikte çalışacağız. FIBA'nın bu konuda öncülük etmesi önemli olmakla birlikte, sizleri dinlememiz de aynı derecede önemlidir. Bu nedenle, basketbol topluluğu üyelerini FIBA'ya yazmaya, deneyimlerinizi ve fikirlerinizi bizimle paylaşmaya teşvik ediyoruz. Bu, ilerlemeyi ve beraberliği sağlamak için esastır. Fikirlerinizi bizimle paylaşmanız ilerleme ve beraberliği sağlamak açısından büyük önem taşıyor.

Sizden haber almayı ve daha güçlü, daha birleşik bir gelecek inşa etmek için birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz.

FIBA İcra Komitesi adına FIBA Başkanı Hamane Niang,

Andreas Zagklis

Ingo Weiss