Teknik Komisyon tarafından ileri sürülen ve FIBA Merkez Kurulu tarafından Mart 2020'de onaylanan değişikliklerin ardından FIBA, 2020 resmi basketbol kurallarını yayımladı. Yeni kurallar 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Yeni kurallardaki ana değişiklikler şu şekilde:

· Oyuncu silindirinin tanımı

· Çift faulün tanımı

· Hızlı hücumlarda sportmenlik dışı faulün tanımı

· Masa görevlilerinin görevlerinin tanımı (sayı tabelası ve zamanlayıcı)

· Anında tekrar oynatma sistemi kullanım ve raporlama protokolü

· FIBA onaylı basketbol ekipmanının özellikleri

Yukarıdakilere ek olarak, bazı küçük editoryal değişiklikler de yapıldı.

FIBA Teknik Komisyonu Başkanı Patrick Hunt, "FIBA Merkez Kurulu tarafından onaylanan bu kural değişiklikleri basketbolun standardını ve kalitesini yükseltmek için tasarlandı. Önerileri incelemeleri için teknik komisyona sunmadan önceki süreçte; FIBA Oyuncu Komisyonu, Dünya Basketbol Antrenörleri Birliği (WABC), FIBA Müsabakalar Komisyonu ve Kurallar Danışma Grubu (RAG) arasındaki çok olumlu ve yapıcı iş birliğine teşekkür ediyoruz" dedi.

Değişiklik süreci sırasında antrenörler, oyuncular, NBA ve NCAA temsilcileri de dahil olmak üzere paydaşların tümü kural değişikliklerinin analizine dahil edildi.

Dünya çapında yeni kural değişikliklerinin uygulanmasına hazırlanmak için FIBA aşağıdaki belgeleri yayımladı: 1. İngilizce resmi basketbol kuralları 2. İngilizce resmi basketbol kuralları ve basketbol ekipmanları

3. İngilizce resmi basketbol kurallarının "Sarı İşaretlenmiş Çalışma Belgesi". Bu versiyon, hem kural değişiklikleri hem de editoryal değişiklikler olmak üzere yapılan tüm değişiklikleri özellikle vurgulamak üzere tasarlanmıştır.

4. İngilizce resmi basketbol kuralları ve basketbol ekipmanlarının "Sarı İşaretlenmiş Çalışma Belgesi"

5. Kural değişikliklerinin İngilizce, Fransızca ve İspanyolca dillerinde özeti

Bu belgeler, FIBA yönetmeliklerinin tam listesi ile birlikte FIBA Belge Kütüphanesi'nde bulunabilir.