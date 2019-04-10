FIBA 2019-20 Yerel Lig Play-Off tarihlerini uzattı

Avrupa Basketbol Ligleri Birliği’nden (ULEB) gelen talebin üzerine, Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Merkez Kurulu, 2019-20 yerel lig sezonunda 8 Haziran 2020 tarihinde sona erecek play-off maçlarının son tarihini 12 Haziran 2020'ye uzatmayı kabul ettiğini açıkladı.

ULEB’den gelen talebin üzerine, FIBA Merkez Kurulu, 2019-20 yerel lig sezonunda 8 Haziran 2020 tarihinde sona erecek play-off maçlarının son tarihini 12 Haziran 2020'ye uzatmayı kabul ettiğini açıkladı.

FIBA Olimpiyat Eleme Turnuvaları da, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nın normalden önce başlayacak tarihleri göz önünde bulundurularak (24 Temmuz - 9 Ağustos 2020), 23-28 Haziran 2020’den itibaren Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından onaylanan tarihlerde düzenlenecek. ULEB, özellikle 18 kulüpten oluşan liglerin play-off serilerinin son günlerini rahat düzenleyebilmeleri için bu talepte bulundu.

FIBA Merkez Kurulu, yerel liglerin zorlu bir ortamda gösterdikleri çabaların farkında olduğunu belirtti. Federasyonlar ve Ligler arasında son üç ayda gerçekleşen yapıcı tartışmaların ardından FIBA, istisnai olarak, 12 Haziran 2020 tarihine kadar kendi lig play-offlarında yer alacak oyuncuların Olimpiyat Eleme Turnuvaları’ndan 10 gün önce milli takımlarına katılmak üzere serbest bırakılacağını doğruladı. Diğer tüm oyuncular için, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları için son dört ülkenin kararlaştırılacağı Olimpiyat Eleme Turnuvaları’na 14 günlük normal hazırlık süresi geçerli olacak.