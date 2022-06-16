Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Formula 1'de bu sezon takımların en büyük sorunu haline gelen "porpoising" (dalgalanma) sorunu için harekete geçti.

Formula 1'in internet sitesinden yapılan duyuruda Azerbaycan Grand Prix'sinin ardından FIA'nın, 2022 sezonunda bir sorun haline gelen porpoising'i için alınması düşünülen önlemler hakkında rehberlik edecek bir teknik yönerge yayınladığı belirtildi.

Hem kısa hem de uzun vadeli önlemleri içeren yönergeye göre araçların altındaki taban incelenecek ayrıca "kabul edilebilir dikey salınım seviyesi" adı altında araçların maksimum ne kadar dalgalanma yaşayabileceğinin sınırı belirlenecek.

Şu anda uygulanacak matematiksel formül hala FIA tarafından analiz edilirken, F1 takımları da bu sürece katılmaya davet edildi.

Porpoising sorunu

2022 sezonu için getirilen yeni kurallar neticesinde araçlar, yer etkili şekilde tasarlandılar. Bu kuralın sonucu olarak araçlar yere basma kuvveti nedeniyle yüksek hızlarda yukarı ve aşağı yönlü "porpoising" (dalgalanma) adı verilen bir hareket gerçekleştirmeye başladılar.

Yüksek hızlarda meydana gelen adeta süspansiyonunda yaşanan zıplama sorunu aracın kullanımını zorlaştırdığı gibi aynı zamanda sürücülerin bel ve sırt ağrıları çekmelerine de neden oldu.

Rekabetin getirdiği çekişme nedeni ile düzlük hızından feragat etmek istemeyen takımların araçları mümkün olduğunca yere yakın konumlandırmaları da sorunun büyümesinde etkili oldu.

Doktor tavsiyesi

Sürücülerin yaşadığı sorunların ardından doktorlara danışan FIA, şu ifadelerle olaya müdahale etmek durumunda kaldığını belirtti: "Sürücülerin rutin olarak 300 km/s'i aşan hızlarda araç sürdüğü bir sporda, sürücünün konsantrasyonunun bu göreve odaklanması gerekir ve bir sürücünün yaşadığı aşırı yorgunluk veya ağrı, konsantrasyon kaybıyla sonuçlanması durumunda önemli sonuçlara yol açabilir”.



