Hollanda Ligi'nin ünlü takımlarından birisi olan Feyenood takımı son yıllarda dikkat çeken bir takım olmuştur. Başarılı transferler ile Hollanda liginde her sezon şampiyonluğun en güçlü adaylarından birisi olmayı başarmıştır. Özellikle evinde oynadığı maçlarda heyecanlı ve ilgi çeken maçlara imza atmıştır. Sahip olduğu stat ile geniş bir seyirci kitlesini bu statta buluşturabilmektedir.

Feyenoord Stadı'nın adı nedir?

Hollanda liginin tanınan takımlarından birisi olan Feyenoord takımı sahip olduğu stat ile de adından söz ettirmiştir. Feyenoord'un kullandığı stadın ismi Stadion Feyenoord "De Kuip" stadyumudur. 1937 yılında inşası biten bu stada UEFA tarafından 5 yıldız verilmiştir. UEFA standartlarına göre yapılmış olan muhteşem bir stattır. En iyi statlardan birisi olarak UEFA listesine girebilmiştir. Feyenoord gibi bir takımı taşıyabilecek bir stat olduğunu söyleyebiliriz.

Feyenoord Stadı'nın kapasitesi ne kadar?

UEFA listesine göre 5 yıldızlı stat konumunda olan Stadion Feyenoord "De Kuip" stadyumu 47.500 kapasiteye sahiptir. Stadın sahip olduğu loca sayısı ise 40 tanedir. Stadın bulunduğu şehir ise Rotterdam şehridir. Doğal çime sahip olan stadın ısıtma sistemi de mevcuttur. Bakımları sayesinde her zaman maçlara hazır halde tutulmaktadır.

Feyenoord takımı evinde oynayacağı maçlar için Stadion Feyenoord "De Kuip" adlı stadyumu kullanmaktadır. Evinde olma avantajı ile bu sahada oldukça başarılı maçlar çıkartmaktadır. Ayrıca Hollanda'ya yapılan önemli spor organizasyonları bu statta yapılmaktadır.