TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Fethiyespor'da altyapıdan yetişen Cihan Kazan ile profesyonel sözleşme imzalandı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2005 doğumlu orta saha oyuncusu Cihan Kazan ile profesyonel sözleşme imzaladı. Futbol okulu dahil olmak üzere alt yaş kategorilerinde takımımızın formasını terleten Cihan Kazan, teknik heyetimizin raporu ve yönetim kurulumuzun kararı doğrultusunda profesyonel sözleşmeye imza attı. Cihan'ın imzası ile birlikte son 2 sezonda altyapımızdan 4 oyuncu ile profesyonel sözleşme imzalamış olduk. Birlikte nice başarılara Cihan Kazan" ifadelerine yer verildi.