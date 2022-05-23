Ankara Eryaman Stadyumu’nda Fethiyespor ve İçel İdmanyurdu 2. lig biletini kapmak için kozlarını paylaştı. Maçın normal süresi ve uzatmalar 0-0 sonuçlanınca penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda rakibine 5-4 üstünlük sağlayan Fethiyespor 2. lige yükseldi. Maç sonrası oyuncular ve teknik heyet büyük sevinç yaşadı.

Taraftarlar, sokaklara döküldü

Maç sonrası Fethiyespor’a gönül veren taraftarlar sokaklara döküldü. Taraftarlar ellerinde meşaleler ile 2. lige yükselmeyi kutlarken, bazı taraftarlar ise yaptıkları tezahüratlarla takımlarının başarısını kutladı. Kutlamaların gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. (İHA)