MENÜ

Fethiyespor: 1 - Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 0

TFF 3. Lig 3. Grup'un 18. haftasında Fethiyespor, sahasında karşı karşıya geldiği Kırıkkale Büyük Anadoluspor'u 1-0 mağlup etti.

16 Ocak 2022, Pazar 18:24 Son Güncelleme:
- A +
Fethiyespor: 1 - Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 0

TFF 3. Lig 3. Grup'un 18. haftasında Fethiyespor, sahasında karşı karşıya geldiği Kırıkkale Büyük Anadoluspor'u 1-0 mağlup etti. 

Stat: Fethiye Şehir

Hakemler: Ahmet Balkan xx, Harun Pekyürek xx, Hakan Dursun xx

Fethiyespor: Enes xxx, Erdinç xxx, Soner xxx, Alihan xx, (Kadir dk. 90 ?), Serdar xxx (Berkin dk. 90 ?), Serhan xx (İbrahim dk. 79 x), Talha xx (Şahan dk. 90 ?), Özgür xx, Nurettin xx, (Burak dk. 85 x),Serhat xx, Onur Öztonga xx

Kırıkkale Büyük Anadolu: İlker xx, Yunus xx, Mehmet xx, Emrah xx,(Yasin dk. 89 xx (Osman dk. 73 x), Uğur xx, Ali Kemal xx (Seyit dk. 81 x) Ufukcan xx (Serkan dk. 46 x) Reha xx, Onur Çakmakçı xx (Yiğit dk. 89 x) Doğukan xx

Goller: Serhan (dk. 67) (Fethiyespor)

Sarı Kartlar: Serhat, Alihan, Serhan, İbrahim (Fethiyespor), Emrah, Uğur (Kırıkkale Büyük Anadoluspor) 

İHA

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...