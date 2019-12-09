Kaptan gemisini kurtarıyor... Fernando Muslera bu sezon yaptığı kurtarışlarla Galatasaray’ı ayakta tutuyor. Cim Bom sezon başından bu yana hem Avrupa’da hem de ligde beklentilerin altında bir performans ortaya koyarken, pek çok karşılaşmada Muslera takımını ayakta tuttu. Son olarak Alanyaspor mücadelesinde inanılmaz işlere imza atan, hatta aynı dakika içinde kalesine gelen 2 topu çizgiden çıkartan Uruguaylı file bekçisi, Türkiye’deki en iyi dönemlerinden birini geçiriyor.

0.76 gol yeme ortalaması

Ligdeki 14 maçın 13’ünde eldivenleri giyen ve kalesinde sadece 10 gol gören Muslera, 0.76’lık gol yeme ortalaması yakaladı. Muslera ilk sezonunda yani 2011-2012’de ise 0.74 gol yeme ortalamasına ulaşmıştı. 13 maçın 6’sında kalesini kapatan Muslera, ligin ‘altın eldiveni’ konumunda. Öyle ki zirvedeki ekipler dikkate alındığında Galatasaray attığı 15 golle en az skor üreten takım olurken, Muslera kaledeki başarısıyla Cim Bom’u yarışta tutmayı başardı. Aslan 14. hafta itibariyle ligin en az gol yiyen takımı.

14 kupa kazandı

9. sezonunu geçirdiği Galatasaray’da 5 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 5 de TFF Süper Kupa olmak üzere toplam 14 kupa kaldırıp tarih yazan Fernando Muslera, aynı zamanda Sarı- Kırmızılı takımda en fazla maça çıkan yabancı futbolcu rekorunu da elinde bulunduruyor. Tecrübeli kaleci, aldığı parayı da, tribünlerin gösterdiği müthiş taraftar sevgisini de sonuna kadar hak ediyor.

Safa Can Konuksever