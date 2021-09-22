Galatasaray 'da kaptan Muslera 3-0 kaybedilen Kayserispor karşılaşması sonrasında oldukça üzgündü. Son düdüğün ardından yayıncı kuruluşa konuşan Uruguaylı kaleci, "Kayserispor'u tebrik etmek istiyorum. Galibiyeti sonuna kadar hak ettiler. Hafta içerisinde çok iyi çalışıyoruz. Aramıza katılan yeni arkadaşlar var. Birbirimizi yeni tanıyoruz. Bunlar bir bahane değil ancak daha önce de böyle sıkıntılar yaşadık" dedi.

'Üç gün sonra maçımız var'

Geleceğe dönük umutlu açıklamalarda bulunan 35 yaşındaki kaleci, "Maçın ardından 'Biz Galatasaray'ız, bunları aştık ve sonu güzel şekilde bitti' diye konuştuk soyunma odasında. Herkesin kendi performansına bakıp, kendini iyiye götürmesi gerekiyor. Birbirimizi tanıyacağız. Üç gün sonra bir maçımız daha var" ifadelerini kullandı