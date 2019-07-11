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Fernando, ailesiyle birlikte Türkiye'den ayrıldı

Fernando, ailesiyle birlikte Türkiye'den ayrıldı

11 Temmuz 2019, Perşembe 11:03
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Fernando, ailesiyle birlikte Türkiye'den ayrıldı

Enver ALAS - İSTANBUL / DHA

İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'ya transfer olan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Fernando Reges, ailesiyle birlikte Türkiye'den ayrıldı.
Geçtiğimiz günlerde İspanyol ekiple anlaşma sağlayan Brezilyalı futbolcu, İstanbul Havalimanı'ndan Lizbon'a gitti. Fernando'nun daha sonra Sevilla kentine geçeceği öğrenildi.
Bu arada Fernando Reges, transferiyle ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Fernando'nun pasaporttan geçişi
- Çocukları ile birlikte sırada beklemesi
- Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakması
- Detaylar

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