Fernandinho Brezilya’ya dönüyor

Fabrizio Romano’nun haberine göre Manchester City ile sözleşmesi biten ve kulüpten ayrılan Fernandinho, kariyerine başladığı eski kulübü Athletico Paranaense ile iki yıllık anlaşma sağladı. Anlaşmadaki en büyük etken Brezilyalı oyuncunun ailesiyle birlikte Brezilya’ya dönme isteği oldu. 37 yaşındaki orta saha önümüzdeki hafta resmi sözleşmeyi imzalayacak.

2013 yılında 40 milyon euro karşılığından Shakhtar Donetsk’ten Manchester City’e imza atan Fernandinho, dokuz yılda 5 Premier Lig şampiyonluğu yaşadı. Manchester City formasıyla 264 maça çıkan Brezilyalı yıldız 20 kez gol sevinci yaşadı.



