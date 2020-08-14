Fernandao Dadaş oluyor

Bursaspor’da sergilediği muhteşem performansın ardından Fenerbahçe’ye transfer olan ve Sarı-Lacivertliler’de de başarılı işler yapan Fernandao, Erzurumspor’un radarında. Fenerbahçe’de ayrıldıktan sonra önce Dubai, ardından da ülkesinin yolunu tutan ve Bahia forması giyen Brezilyalı forvetle yapılan görüşmelerde büyük ölçüde anlaşma sağlandığı ifade edildi.

Sözleşmesi devam eden futbolcunun kulübünden bonservis sorununu çözer çözmez Erzurumspor’a imza atması bekleniyor. Güçlü bir kadro kurmak için yoğun mesai harcayan Mavi-Beyazlılar, transferde birçok mevkiye takviye yapacak.