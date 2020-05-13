Ferhat Akbaş, bir kez daha CEV komisyonuna aday gösterildi

Türk başantrenör Ferhat Akbaş, CEV Antrenörler Komisyonu’na ikinci kez aday gösterildi. Polonya takımlarından Chemik Police’i çalıştıran Akbaş, dört yıldır görev aldığı antrenörler komisyonunda bir kez daha adaylar arasında yer aldı. Komisyonun şu anki başkanlığını Fransız Philippe Blain yaparken, komisyon sekreteri görevinde ise Danimarkalı Thomas Bro-Rasmussen bulunuyor. Komisyon üyeleri 26 Ekim 2020’de Rusya’nın başkenti Moskova’daki CEV Genel Kurulu’nda seçilecek.

CEV Antrenörler Komisyonu, Avrupa voleybolunun gelişmesi ve stratejik planlamalarının katkı sağlamak amacıyla görev yapıyor. Komisyon, voleybolun her seviyede büyümesine destek vermenin yanı sıra, tecrübeli antrenörlerin deneyimleriyle altyapı projelerinin de yaygınlaşması üzerine çalışmalar gerçekleştiriyor.



