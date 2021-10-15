Süper Lig 'de ilk 8 hafta geride kalırken sezonun şu ana kadar oynanan kısmına damga vuran isimler de belli oldu. 23 yaş altı oyuncular baz alındığında Fenerbahçe 'den Ferdi Kadıoğlu ve Galatasaray 'dan Kerem Aktürkoğlu, en öne çıkan isimler oldular.

Vitor Pereira ile yükselen performans

Fenerbahçe'de Vitor Pereira dönemi sonrası savunma yönüyle öne çıkan Ferdi Kadıoğlu, defansif etkinlik verilerinde de fark yaratmayı başardı. Comparisonator'un verilene göre 23 yaş altında en iyi defansif performansa Ferdi Kadıoğlu ulaştı.

Ferdi Kadıoğlu, 23 yaş altı isimler arasında savunma performansı verilerinde fark yaratırken en çok top kazanan, en fazla başarılı defansif aksiyonda bulunan, en çok başarılı uzun pas atan, en çok araya giren oyuncu olmayı başardı.

Hücumda Kerem farkı

23 yaş altı oyuncuların hücum etkinliklerinde ise Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu fark yarattı. Şut pası, isabetli şut, kilit pas ve başarılı kilit pas alanlarında Kerem Aktürkoğlu, zirvede yer aldı.