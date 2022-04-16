Süper Lig ’in 33. haftasında Fenerbahçe sahasında karşılaştığı Göztepe ’yi 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Sarı-Lacivertli kulüpte Ferdi Kadıoğlu açıklamalarda bulundu.

3 puanı aldıkları için mutlu olduklarını belirten Ferdi Kadıoğlu, "3 puanı aldığımız için mutluyuz. Bizim için önemliydi. Son haftalarda çok fazla final maçı oynuyoruz. Önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için mücadele ediyoruz. İlk yarıda çok iyi değildik, bunun için Altay'a teşekkür etmemiz gerekiyor." dedi.

"Asist yapmak istiyorum"

Asist yapmak istediğini de belirten genç futbolcu, "İkinci yarı daha iyi bir performans sergiledik. Sol tarafta iyi gittiğimi düşünüyorum ama ileride daha fazla olup asist yapmak istiyorum. Bakalım ileride nasıl olacak." sözlerini dile getirdi.

"Genç ve kaliteli bir takımımız var"

Genç ve kaliteli bir takım olduklarını da söyleyen Ferdi Kadıoğlu, "Genç ve kaliteli bir takımımız var. Böyle devam etmek istiyoruz. Yaşın bir önemi yok, Fenerbahçe'deki futbolcuların hepsi kaliteli. Fenerbahçe'deki genç futbolcuların performansları için de mutluyum." ifadelerini kullandı.



