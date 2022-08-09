Ferdi Kadıoğlu: Hayal kırıklığı yaşıyoruz

Spor Toto Süper Lig 'in 2022-23 sezonunun ilk haftasında Fenerbahçe , Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Sarı-Lacivertli ekipte Ferdi Kadıoğlu açıklamalarda bulundu.

Hayal kırıklığı yaşadıklarını belirten Ferdi Kadıoğlu, duran topla 3 gol yediklerinin altını çizdi.

Ferdi Kadıoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Bu şekilde netice almayı istemezdik. Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Duran topla 3 gol buldular. Bunu analiz edip, geliştireceğiz. Maalesef böyle bir netice ortaya çıktı. Sezon uzun, önümüzdeki maçlara çok daha iyi hazırlanarak istediğimiz sonuçları almak istiyoruz."



