Ferdi Kadıoğlu: Hayal kırıklığı yaşıyoruz
Spor Toto Süper Lig'in 2022-23 sezonunun ilk haftasında Fenerbahçe, Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Sarı-Lacivertli ekipte Ferdi Kadıoğlu açıklamalarda bulundu. Hayal kırıklığı yaşadıklarını belirten Ferdi Kadıoğlu, "Bu şekilde netice almayı istemezdik. Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Duran topla 3 gol buldular. Bunu analiz edip, geliştireceğiz." dedi.
Spor Toto Süper Lig 'in 2022-23 sezonunun ilk haftasında Fenerbahçe , Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Sarı-Lacivertli ekipte Ferdi Kadıoğlu açıklamalarda bulundu.
Hayal kırıklığı yaşadıklarını belirten Ferdi Kadıoğlu, duran topla 3 gol yediklerinin altını çizdi.
Ferdi Kadıoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:
"Bu şekilde netice almayı istemezdik. Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Duran topla 3 gol buldular. Bunu analiz edip, geliştireceğiz. Maalesef böyle bir netice ortaya çıktı. Sezon uzun, önümüzdeki maçlara çok daha iyi hazırlanarak istediğimiz sonuçları almak istiyoruz."