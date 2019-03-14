Fenerbahçe'yi korkutan istatistik!

Fenerbahçe ile karşılaşacak Sivas, İstanbul’da Beşiktaş, Başakşehir ve Kasımpaşa’yı devirdi.

14 Mart 2019, Perşembe 08:48
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Fenerbahçe'yi korkutan istatistik!

İstatistik bilimine büyük önem veren Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Sivasspor'un İstanbul'da elde ettiği skorlardan dolayı rahatsız. Yiğidolar, İstanbul'da Beşiktaş'ı 2-1, lider Başakşehir'i 1-0 ve Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. Sivasspor İstanbul'da sadece G.Saray'a 4-2 kaybetti.

TOPU GEÇ GERİ ALIYOR

F.Bahçe, topu geri kazanma istatistiğinde 6. sırada yer alıyor. Kanarya, 12.1 saniye ortalamasıyla 6. sırada yer alırken listenin başında Beşiktaş var. Kartal, 11.1 saniye ile topu rakipten en erken alan takım konumunda. Trabzon'un 11.8 saniye ile 4. sırada olduğu sıralamada G.Saray (11.9) beşinci...

Kaynak: Takvim

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