Tüm dünyayı saran corona virüsü salgınından dolayı futbola verilen aranın ne zaman son bulacağı tartışılırken, bir yandan da bu durumu fırsat bilen kulüpler transfere odaklandı. Ersun Yanal sonrası henüz bir teknik adam transferi yapmayan Fenerbahçe'nin geniş bir listesi var. Erol Bulut, Marco Giampaolo, Daum, Abdullah Avıc, Blanc, Emre Belözoğlu-Volkan Demirel gibi birçok isim gündeme geliyor.

Ancak bu kez yeni bir iddia gündeme geldi. Şili basınından La Cuarta'da yer alan habere göre, sarı-lacivertli kulüp Manuel Pellegrini ile bir görüşme gerçekleştirdi. Haberin detaylarında, Pellegrini ile yapılan temasların ciddi boyutlara ulaştığı hatta 66 yaşındaki hocanın İstanbul'a gelmek istediği fakat corona virüsü sebebiyle sınırların kapalı olmasından dolayı yüz yüze görüşmenin ileri bir tarihe ertelendiği yazıldı.

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Fenerbahçe Pellegrini ile temasa geçti

La Cuarta'nın haberinde şu ifadeler yer aldı: "Her ne kadar futbol corona virüsün yayılması nedeniyle durmuş olsa da Avrupa pazarında temaslar devam ediyor. Bu yöndeki gelişmelerden biri de Fenerbahçe ile Pellegrini arasında yaşandı. Türkiye'nin güçlü temsilcisi Fenerbahçe, Manuel Pellegrini ile müzakare halinde."

Öte yandan Pellegrini'ye yakın bir kaynağa dayandırılan bilgi ise şöyle: "Birkaç hafta önce Fenerbahçe, Manuel Pellegrini ile temasa geçti."

Deneyimli teknik adam kariyerinde daha önce River Plate, Real Madrid, Manchester City ve West Ham United gibi önemli takımlarda görev yaptı.



