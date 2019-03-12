Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor maçı öncesinde sakatlanan Nabil Dirar ve Başakşehir maçı kadrosundan çıkarılan Mehmet Topal'ın ardından, sarı lacivertlilerin tecrübeli kanat oyuncusu Mathieu Valbuena'nın da sakatlandığı öğrenildi.

Fransız futbolcunun sahalardan 1 ay uzak kalacağı belirtildi. Valbuena'nın lige verilen arada tedavisini tamamlayacağı ve Ankaragücü ile oynanacak olan maça yetişeceği bildirildi.

SADECE 1 MAÇ KAÇIRACAK

Tecrübeli futbolcu, lige verilen milli ara ve seçimlerin olması nedeniyle sadece Sivasspor'la oynanacak maçı kaçıracak.

DİRAR SİVAS'TA YOK

Çaykur Rizespor maçının son idmanında sakatlanan ve 2 haftadır takımda yer alamayan Nabil Dirar'ın Sivasspor maçı kadrosunda da yer almayacağı belirtildi.

MEHMET TOPAL MÜJDESİ

Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'de Mehmet Topal'ın bu maç öncesinde bir sakatlık yaşadığı ve kadrodan çıkarıldığı açıklanmıştı. Tecrübeli futbolcunun yapılan tedavisi sonrasında Sivasspor ile oynanacak mücadelede forma giyeceği öğrenildi.

Yusuf Dursun