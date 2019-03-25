Fenerbahçe'ye Valbuena müjdesi
Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü MKE Ankaragücü’ne konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını 1 günlük iznin ardından sürdürdü. Fransız yıldız Valbuena'nın da takımla çalışmalara başladığı öğrenilirken, Ankaragücü maçında sahada olabileceği belirtildi.
Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü MKE Ankaragücü’ne konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını 1 günlük iznin ardından sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.
Milli takımlarda bulunan futbolcuların yer almadığı idmanda 2 gruba ayrılan oyuncuların 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptıkları aktarıldı.
Antrenmanın, çift kale maçın ardından gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı ifade edildi.
Fransız yıldız Valbuena'nın da takımla çalışmalara başladığı öğrenilirken, Ankaragücü maçında sahada olabileceği belirtildi.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.