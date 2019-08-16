Fenerbahçe Lazio'da forma giyen Danimarkalı sol bek Rıza Durmusi transferinde mutlu sona yakın. Sarı lacivertliler 25 yaşındaki Danimarkalı sol bekle anlaşmaya varırken, Lazio ile satın alma opsiyonlu kiralama konusunda görüşmelerini sürdürüyor. Rıza Durmisi'nin ayrılığına onay veren İtalyan kulübü, anlaşmaya zorunlu satın alma opsiyonu koydurmak istiyor.

LAZIO 4 MİLYON EURO İSTİYOR

Fenerbahçe ise satın alma opsiyonunun zorunlu olmasını istemiyor. Lazio'nun satın alma opsiyonunu 4 milyon Euro olarak belirlediği öğrenildi. İtalyan kulübü ile Fenerbahçe arasındaki pazarlıklar devam ediyor.

LAZIO'NUN PLANLAMASINDA YOK

Sarı-lacıvertliler, Rıza Durmusi transferini mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırmak istiyor. 2018-19 sezonunda Serie A'da sadece 10 maçta görev alan Danimarkalı sol beki Lazio yeni sezon kadrosunda düşünmüyor.

HÜCUMCU SOL BEK

Rıza Durmisi, sol bek olmasına rağmen hücuma verdiği katkı üst düzeyde. Çabukluğu ve hırsı ile bir çok soruna çözüm olabilir.

Kaynak: Takvim