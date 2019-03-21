Fenerbahçe'ye sürpriz golcü: Hee-chan Hwang

Fenerbahçe'nin Hamburg'da forma giyen 23 yaşındaki golcü için girişimlere başladığı öğrenildi. Hatta Comolli'nin golcü ismin menajeriyle pazarlıklara bile giriştiği iddia edildi.

21 Mart 2019, Perşembe 06:47 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'ye sürpriz golcü: Hee-chan Hwang

Gelecek sezonun transfer listesini şimdiden hazırlamaya başlayan ve takımı gençleştirmek için gelecek vadeden isimlere yönelen Fenerbahçe'de gündeme gelen son aday Almanya 2. lig ekibi Hamburg'da kiralık olarak forma giyen Hee-chan Hwang oldu.

Beşiktaş gibi Uzakdoğu'da girişimlere başlama planı olan sarı-lacivertli yönetimin Güney Kore'nin en popüler futbolcularından olan Hwang'ın bu sebeple tercih edildiği bilgisi de paylaşıldı.

HAMBURG GÖNDERECEK

Bonservisi Salzburg'da olan 23 yaşındaki forvet için girişimlere bile başlandığı ifade edildi. Sportif direktör Damien Comolli'nin geçtiğimiz günlerde oyuncunun menajeriyle masaya oturup şartları görüştüğü ileri sürüldü. Hamburg'un satın alma opsiyonunu kullanmak istemediği Hwang için kulübü Salzburg'un tekrar kiralamaya sıcak baktığı da biliniyor. Asıl mevkisi forvet olmasına rağmen iki kanatta da görev yapabilen 1.77 boyundaki oyuncunun piyasa değeri 5 milyon euro civarında..

ARTILARI

-Hızlı

-Kontratak futbolcusu

-Top kontrolü iyi

-İki ayağını da iyi kullanıyor

EKSİLERİ

-Bitirici vuruşları zayıf

-İkili mücadelelerde güçsüz

-Hava toplarında etkisiz

-Pas isabeti düşük

Kaynak: Sabah

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