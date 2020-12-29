Sarı-Lacivertliler, peş peşe yaşanan sakatlıklar nedeniyle sıkıntılı günler geçirdi. Sezon başında kurulan geniş kadroya rağmen sakat, cezalı ve hasta oyuncuların sayısı zaman zaman Erol Bulut’u fazlasıyla zorladı. Ancak sonunda beklenen müjdeli haberler gelmeye başladı. Kasımpaşa maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdüren Kanarya’da Mbwana Samatta, Enner Valencia, Mauricio Lemos ve Tolga Ciğerci, idmanın tamamında takımla çalıştı. Diego Perotti ise ilk bölümde arkadaşlarıyla antrenman yaptıktan sonra kendisi için hazırlanan özel programı uyguladı.

Samatta&Valencia 11’e

Bu futbolcuların tamamının pazartesi günü Kasımpaşa ile oynanacak lig maçında kadrodaki yerlerini almaları bekleniyor. Özellikle hücumda yaşanan sıkıntılar nedeniyle Samatta ve Valencia’nın ilk 11’e dönmelerine kesin gözüyle bakılıyor. Koronavirüse yakalanan Ozan Tufan’ın yokluğunda Tolga’nın dönüşü de Erol Bulut’a rahat bir nefes aldırdı.



