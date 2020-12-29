MENÜ

Fenerbahçe'ye müjde! Sakatlar geri döndü

Fenerbahçe’de sakat oyunculardan beklenen müjde geldi. Perotti, Samatta, Valencia, Lemos ve Tolga Ciğerci sonunda takımla çalışmalara başladı.

29 Aralık 2020, Salı 06:58 Son Güncelleme:
- A +
Fenerbahçe'ye müjde! Sakatlar geri döndü

Sarı-Lacivertliler, peş peşe yaşanan sakatlıklar nedeniyle sıkıntılı günler geçirdi. Sezon başında kurulan geniş kadroya rağmen sakat, cezalı ve hasta oyuncuların sayısı zaman zaman Erol Bulut’u fazlasıyla zorladı. Ancak sonunda beklenen müjdeli haberler gelmeye başladı. Kasımpaşa maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdüren Kanarya’da Mbwana Samatta, Enner Valencia, Mauricio Lemos ve Tolga Ciğerci, idmanın tamamında takımla çalıştı. Diego Perotti ise ilk bölümde arkadaşlarıyla antrenman yaptıktan sonra kendisi için hazırlanan özel programı uyguladı. 

Samatta&Valencia 11’e

Bu futbolcuların tamamının pazartesi günü Kasımpaşa ile oynanacak lig maçında kadrodaki yerlerini almaları bekleniyor. Özellikle hücumda yaşanan sıkıntılar nedeniyle Samatta ve Valencia’nın ilk 11’e dönmelerine kesin gözüyle bakılıyor. Koronavirüse yakalanan Ozan Tufan’ın yokluğunda Tolga’nın dönüşü de Erol Bulut’a rahat bir nefes aldırdı. 


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...