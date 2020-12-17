Fenerbahçe’nin geçen sezonki en flaş transferlerinden biri, bonservis bedeli ödenmeden alınan Max Kruse’ydi. Tecrübeli oyuncunun 18 Haziran’da, alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle sözleşmesini fesh etmesi şok etkisi yarattı. Kruse, FIFA’ya 7.5 milyon Euro’luk (71 milyon 250 bin TL) tazminat davası açtı. Alman oyuncu sezon başında da Union Berlin’le sözleşme imzaladı. Buna karşılık olarak Fenerbahçe de harekete geçti.

Pirşen’den ‘Ortega’ örneği

Ali Koç, “Kruse hayatının pokerini oynadı. Bu ona panalıya mal olacak” dedi. Yönetici Alper Pirşen, “Biz de ona dava açtık. Bir hukukçu olarak söylüyorum, Kruse risk aldı. Ortega da aynısını yapmış, 11 milyon Dolar ödemeye mahkum olmuştu” ifadelerini kullandı. Bild’de o dönem yer alan haberde Fenerbahçe’nin Kruse’den 18 milyon Euro talep ettiği belirtildi. Ayrıca kulübe yakın kaynaklar, Avrupa’nın önde gelen büyük hukuk bürolarının davanın kazanılmasına kesin gözüyle baktıkları için Fenerbahçe’nin avukatlığını dava kazanılınca belirli bir komisyon karşılığında ücretsiz üstlenmeyi talep ettiğini bildirdi.

İtiraz hakkı var

Ancak Alman Kicker Dergisi, Kruse’nin davayı kazandığını Jan Reinold imzasıyla ‘özel haber’ olarak duyurdu. Haberde, FIFA’nın henüz resmi açıklama yapmadığı belirtildi. Sarı-Lacivertliler’in ay sonuna kadar karara itiraz etme hakkı bulunduğu kaydedildi. Haber doğruysa, Sarı-Lacivertliler, Max Kruse’ye 71 milyon 250 bin TL ödemek zorunda kalacak.