Fenerbahçe’ye kötü haber: Divock Origi, İtalya yolcusu

Liverpool’da bu sezon düzenli forma şansı bulamayan ve Luis Diaz’ın takıma katılmasının ardından forma şansı iyice azalan Divock Origi kulüpten ayrılmak istiyor. Liverpool’un hücumdaki alternatiflerinin artışının ardından Belçikalı oyuncunun takımdan ayırılışına sıcak baktığı biliniyor.

Origi için düzenli forma şansı bulacağı bir kulübe gitmek oldukça önemli bu yüzden Fenerbahçe bir seçenek olabilir ancak oyuncunun yüksek maaş beklentisi bu transferin önündeki en büyük engel. 26 yaşındaki forvetin İngiltere’den ayrılmak istemediği öğrenilirken oyuncuya İtalyan kulüplerinden teklifler olduğu öğrenildi.

Dusan Vlahovic’i Juventus’a gönderen Fiorentina’nın Origi ile ilgilendiği ve oyuncuyu uygun koşullarda kadrolarına katabilecekleri öğrenildi.

Bir başka İtalyan kulübü Atalanta’nın ise Duvan Zapata’ya olan ilginin artışının ardından yeni forvet oyuncusu bakmaya başladığı ve Origi’nin favorilerden biri olduğu ortaya atıldı.





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