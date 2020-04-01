Fenerbahçe'ye büyük müjde

Geçtiğimiz hafta erkek basketbol takımında 4 kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklanan Fenerbahçe'ye iyi haberler kadın basketbol ile kadın-erkek voleybol takımlarından geldi. 65 kişiye yapılan testin negatif çıktığı duyuruldu.

01 Nisan 2020, Çarşamba 06:58 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'ye büyük müjde

Fenerbahçe Beko, geçtiğimiz hafta içerisinde yapılan testler neticesinde 1 sporcu, 1 teknik ekip ve 2 idari ekip çalışanı olmak üzere toplamda 4 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Bu gelişmeler üzerine Sarı-Lacivertliler, kadın basketbol ile erkek-kadın voleybol şubelerine de COVID-19 testi uyguladı. Toplamda 65 kişiye yapılan testlerin tamamının negatif çıktığı resmi site üzerinden duyuruldu.

‘İlk etapta 5 kişide’

Kulüp tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: “İlk yapılan tetkiklerde 5 kişide koronavirüs bulgularına rastlanmış olması sebebiyle, detaylı taramaları gerçekleştirilmiş, sonrasında sonuçlar negatif çıkmıştır. Böylelikle, tarafımıza iletilen son test sonuçlarına göre tüm sporcu, idari personel ve teknik heyetlerimizin sonuçları negatiftir.”

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