Fenerbahçe'nin yeni gözdesinin unutulmaz anları!
Yeni sezon için kanat pozisyonunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de yeni hedef, Sevilla'nın Portekizli yıldızı Rony Lopes oldu... Portekizli hücum oyuncusu Rony Lopes, 2017-19 yılları arasında formasını giydiği AS Monaco ile 82 maçta 21 gol 14 asiste imza attı. İşte Lopes'in Fransa günlerinden en özel anları...
Corona virüsü nedeniyle liglerin askıya alınmasını fırsat bilen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertli ekip, bu sezon çok sorun yaşadığı kanat bölgesini güçlendirmek için harekete geçti. İspanya'da Sevilla forması giyen Portekizli yıldız Rony Lopes ile temasa geçti.