Corona virüsü nedeniyle liglerin askıya alınmasını fırsat bilen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertli ekip, bu sezon çok sorun yaşadığı kanat bölgesini güçlendirmek için harekete geçti. İspanya'da Sevilla forması giyen Portekizli yıldız Rony Lopes ile temasa geçti.



