Fenerbahçe'nin yeni gözdesinin unutulmaz anları!

Yeni sezon için kanat pozisyonunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de yeni hedef, Sevilla'nın Portekizli yıldızı Rony Lopes oldu... Portekizli hücum oyuncusu Rony Lopes, 2017-19 yılları arasında formasını giydiği AS Monaco ile 82 maçta 21 gol 14 asiste imza attı. İşte Lopes'in Fransa günlerinden en özel anları...

09 Nisan 2020, Perşembe 19:10 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin yeni gözdesinin unutulmaz anları!

Corona virüsü nedeniyle liglerin askıya alınmasını fırsat bilen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertli ekip, bu sezon çok sorun yaşadığı kanat bölgesini güçlendirmek için harekete geçti. İspanya'da Sevilla forması giyen Portekizli yıldız Rony Lopes ile temasa geçti.


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