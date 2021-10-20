Belçika ekibi, D Grubu’nda oynadığı iki maçı da son dakikalarda yediği gollerle kaybetti. Antwerp, Fenerbahçe karşısında gruptaki ilk puanlarını almak için çıkacak. Bu sezon ligde çok iyi bir performans sergileyen Kırmızı-Beyazlılar, son maçında ise Zulte deplasmanında 2-1 mağlup oldu. Bu karşılaşmada sakatlığı bulunan orta sahanın yıldızı Radja Nainggolan forma giymedi. Ancak tecrübeli futbolcunun takımıyla İstanbul’a gelmesi ve Fenerbahçe’ye karşı görev yapması bekleniyor. Uzun süreli sakatlığını atlatıp çalışmalara başlayan sol bek Sam Vines’ın kafilede yer alıp almayacağı ise belirsiz. Antwerp’in Olympiakos ile oynadığı maçta kırmızı kart gören sağ bek Jelle Bataille ise cezasını Frankfurt maçında tamamladı.

Gol makinesi Frey!

Antwerp’in forvet hattı, Fenerbahçe’ye hiç yabancı değil: Michael Frey ve Mbwqana Samatta... Frey sezon başında bonservisiyle, Samatta ise kiralık olarak Belçika ekibinin yolunu tuttu. Frey, bu sezon 11 lig maçında attığı 12 golle Belçika futboluna damga vurdu. İsviçreli oyuncu, Avrupa Ligi’nde ise golle tanışamadı. Samatta ise bu sezonki tek gol sevincini Avrupa Ligi’nde 2-1 kaybedilen Olympiakos maçında yaşadı.

Avrupa'da kuralları alt üst edebilirler!

Antwerp, son dönemde adını saha dışında çok farklı bir konuda duyurdu. Kırmızı-Beyazlılar, Belçika Ligi’nde uygulanan ‘Maç kadrosunda Belçika’da yetişen en az 6 oyuncu bulunmalı’ kuralına karşı geçen sene hukuk savaşı başlattı. Belçika Futbol Federasyonu, bu talebi geri çevirdi. Ancak Antwerp işi mahkemeye taşıdı. Brüksel 1. Derece Mahkemesi, 15 Ekim’de verdiği kararda, “Bu kural, Avrupa’da işçilerin serbest dolaşımı ve serbest rekabet ilkelerine aykırı” dedi. Olay Avrupa Adalet Mahkemesi’ne taşındı. Hukukçular, bu durumun, UEFA’nın kendi organizasyonlarında 25 kişilik kadro listesinde en az 8 oyuncunun kendi ülkelerinde yetişmiş olması yönündeki kuralına da darbe vurabileceği görüşünde.