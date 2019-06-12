Mariano'yu Lyon'dayken yakından takip eden Fransız yazar Matthieu Margueritte:

Mariano Diaz, tabiri caizse ‘eski moda’ bir santrfor. Yanlış anlaşılmasın, bunu olumsuz anlamda söylemiyorum. Inzaghi, Van Nistelrooy nasıl ceza sahası içindeyken etkili oluyorsa, Mariano da bu alanda çok tehlikeli. Lyon’dayken iyi bir sezon geçirdi. 45 maçta attığı 21 gol çok değerliydi. Çünkü o sezon Depay ve Traore gibi bencil oyuncularla oynamasına rağmen bu sayılara ulaştı. Lyon’da o dönem hücum oyuncularının bencilce davranışları büyük bir sorundu.

Real, bizi şaşırttı

Yine de başarılı performansına rağmen Real Madrid’in 21 milyon 500 bin Euro vererek Mariano’yu geri transfer etmesi bizim için şaşırtıcı oldu. Bunu beklemiyorduk. Zaten geride kalan sezondaki performansıyla, dünyanın en üst seviye takımları için yeterli seviyede olmadığı görüldü ve haklı çıktık. Ancak Lyon’daki gibi Fenerbahçe’de de başarılı işlere imza atması yüksek bir ihtimal.