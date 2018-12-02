Daha önce de adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Gabriel Barbosa, Inter'den Santos'a kiralık olarak transfer olmuştu. Devre arasında Inter'e dönecek olan Brezilyali forvet, İtalyan ekibi tarafından tekrar kiralık olarak gönderilecek.

Calciomercato'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, İtalyan ekibi ile ilk teması kurdu. Gabigol, Santos'ta 35 maçta forma giyerken 18 golle takımına katkı sağladı. Bu formu sonrasında peşine de birçok kulüp takıldı.

2021'E KADAR MUKAVELESİ VAR

Ancak Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde olduğu Brezilyalı golcü Gabigol, Premier Lig'e gitmek istediğini söyledi. Gabriel Barbosa, yeniden Avrupa takımlarının hedefinde olduğunu biliyor. Bu yüzden ülke olarak İngiltere'yi tercih ettiğini belirtti. Genç golcünün 2021 yılına kadar Inter ile sözleşmesi bulunuyor. Gabigol, hedefinin Premier Lig'de oynamak olduğunu söylerken, "Premier Lig çok cazip. Bütün büyük takımlar ve büyük futbolcular orada oynuyor" diye konuştu.

3 İNGİLİZ TALİBİ BULUNUYOR

22 yaşındaki genç yeteneği Premier Lig'den Everton, West Ham ve Crystal Palace'ın istediği yazılıyor. Inter, genç futbolcunun potansiyeli yüksek olduğu için onu bonservisiyle elden çıkarmak istemiyor. Santos'ta yeniden ivme kazanan futbolcu için İngiltere ihtimalinin daha yüksek olduğu belirtiliyor. Tabii ki Inter Kulübü, kiralama bedelini de göz önünde bulunduracak. Ancak mali sıkıntılar içinde bulunan Fenerbahçe'nin, Premier Lig ekipleriyle bu dönemde kapışamayacağı öngörülüyor.

(Akşam)