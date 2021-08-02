UEFA Avrupa Ligi play off turu eşleşmeleri bugün gerçekleşti. Yapılan kura çekiminde Fenerbahçe , Neftçi Bakü - Helsinki maçının galibiyle karşılaşacak. Yarın oynanacak olan Neftçi Bakü - Helsinki karşılaşmasında gülen taraf sarı lacivertlilerin rakibi olacak.

Bu maç öncesinde ilk olarak Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerinden birisi olan Helsinki'yi tanıyalım. Helsinki, Finlandiya takımıdır. Helsinki, UEFA Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turunda Buducnost Podgorica'yı sahasında 3-1 deplasmanda ise 4-0'lık skorlarla geçerek 2. tura yükseldi. Şampiyonlar Ligi 2. turunda ise Malmö ile karşılaşan Helsinki, ilk maçı deplasmanda 2-1 kaybedip, ikinci maçta da 2-2 berabere kalmasının ardından yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme şansı yakaladı.

Çekilen kura sonrasında Finlandiya takımı Helsinki, Azerbaycan takımı Neftçi Bakü ile eşleşti. İlk maç 3 Ağustos Salı (yarın) 20:00'de Bakü'de oynanacak. İkinci karşılaşma ise 12 Ağustos'ta Helsinki'nin sahasında gerçekleşecek. Bu karşılaşma sonrasında kazanan taraf Fenerbahçe'nin rakibi olacak.





Teknik direktörlüğünü Toni Koskela'nın yaptığı Helsinki'nin 5.40 milyon euro değerindeki kadrosu:

KALECİ: Tannander (20), Keto (23), Niemela (19)

DEFANS: Saksela (28), Halsti (37), Daniel O'Shaughnessy (26), Murillo (30), Tenho (26), Moren (30), Murnane (26), Benissan (22)

ORTA SAHA: Jair (26), Lingman (23), Dahlström (24), Sparv (34), Browne (25)

FORVET: Luis Henrique (23), Ri. Riski, (31) Ro.Riski (29), Valencic (29), Olusanya (21), Tanaka (33)