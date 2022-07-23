FANATİK bugün Fenerbahçe ile Flamengo'nun, Gustavo Henrique transferi için 2.5 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardığını duyurmuştu. Brezilya basını da Henrique'nin takımdan ayrılmaya yakın olduğunu açıkladı.

29 yaşındaki futbolcunun, Kırmızı-Siyahlılar'ın son antrenmanına çıkmadığı ve pazar günü oynanacaj Avai maçının kadrosunda olmayacağı belirtildi.

1.96'lık kule stoper kariyerinde Santos ve Flamengo formaları giydi. İlk kez ülkesi dışına çıkacak olan Sambacı'nın yeni bir maceraya hazır olduğu da kaydedildi.





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