Ndiaye transferinden sonra en az 1 takviye daha gerçekleştirmeyi planlayan Trabzonspor, mutlaka stoper alacak. Şu ana kadar hep yabancı isimlerle temasta olan Fırtına’nın gündemine son olarak yerli bir isim girdi. Karadeniz ekibi, çok iyi bir ilk yarı geçiren Alpaslan Öztürk’ü radarına aldı. Esas mevkisi orta saha olmasına rağmen İzmir ekibinde bu sezon savunmanın göbeğinde görev yapan Alpaslan, oldukça başarılı performans çizdi. 3 gollük hücum katkısıyla da dikkat çeken 26 yaşındaki gurbetçi yıldız, sağ bekte de görev yapabiliyor. Çok yönlü oyun yapısı nedeniyle teknik direktör Hüseyin Çimşir’in Alpaslan’ı istediği öğrenildi.

Fenerbahçe de istemişti

Fenerbahçe’nin de radarında olan Alpaslan’ın Göztepe ile 1.5 yıllık sözleşmesi kaldı. Trabzonspor Yönetimi, oyuncuyla ilgili önümüzdeki günlerde nabız yoklayacak ve şartlarını araştıracak. 1.86 boyundaki stoper, geri dönüşlerdeki hızı ve sert oyun yapısıyla fark yaratıyor.

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