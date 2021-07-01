Fenerbahçe 'nin de teknik direktör adayları arasında yer alan Marco Silva, Fulham ile anlaşmaya vardı.

Fulham menajeri Scott Parker, 2 yıllık sözleşmesi olmasına rağmen Bournemouth'un başına geçmek için karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetmiş ve Londra kulübü hemen menajer çalışmalarına başlamıştı.

Scott Parker'ın yerini alacak olan Marco Silva, yardımcı antrenör olarak da eski Fulham oyuncusu Luis Boamorte'yi yanına alacak.

2019 yılında Everton'dan ayrılan Marco Silva'ya Rusya ve Türkiye'den Fenerbahçe'nin de ilgisi vardı.

Resmen açıklandı

Fulham, Marco Silva ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıklarken yardımcısının da Luis Boamorte olduğunu açıkladı.



