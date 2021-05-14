Adı Fenerbahçe ile anılan Arsenal'in Brezilyalı defans oyuncusu David Luiz ile ilgili müjdeli haber geldi.

The Ahtletic'de yer alan habere göre 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, sezon sonu Londra ekibinde ayrılıyor. Luiz'in son yapılan görüşmede teklif edilen yeni sözleşmeyi geri çevirdiği ve İngiliz devinden ayrılmaya karar verdiği öğrenildi.

Yeni durağının neresi olacağı merak edilen Brezilyalı yıldızın adı son dönemde Fenerbahçe ile anılıyordu. Hatta transfer için Mesut Özil'in eski takım arkadaşı için devreye gireceği ve sarı lacivertlilerin Mesut sayesinde transferde elinin güçlü olduğu konuşuluyordu.









Bu sezon 30 maçta oynadı

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan David Luiz, Arsenal ile bu sezon Premier Lig, kupa ve UEFA Avrupa Ligi olmak üzere çıktığı 30 maçta 2 gol kaydetti.