Fenerbahçe ’de bir yandan İsmail Kartal devam etsin diyenlerin oranı her geçen gün artarken diğer yandan da görüşmeler yapılan Löw ve Jesus ile ilgili detaylarda belli olmaya başladı. Fenerbahçe’de Teknik Direktörlük için masaya oturulan Joachim Löw ve Jorge Jesus ile ilgili teknik direktörlerin istediği rakamlar belli olmaya başladı.

20 ile 30 milyon euroluk transfer" target="_self" style="text-decoration: underline;font-weight: bold;"> transfer bütçesi

Ajansspor'un haberine göre; Fenerbahçe’de hoca konusu netleşmeye başladı. Başkan Ali Koç’un görüşmeleri sonrası 2 isim ön plana çıktı. Almanya’da sık sık bir araya geldiği Löw yeni sezon ile ilgili yönetimden en az 20 milyon euro transfer bütçesi isterken kendisi için 3 yıllık sözleşme karşılığından 6.5 milyon euro maaş ve yardımcıları içinde toplamda 4 milyon euro parayı istedi.

Jesus ve Löw'ün maliyetleri

Portekiz'de Başkan Ali Koç ile bir araya gelen Jorge Jesus ise 30 milyon euro transfer bütçesi isterken kendisi için 6 milyon euro para ve 3 yıllık sözleşme isterken yardımcıları içinde toplamda 3.5 milyon euro para istedi Yönetimden Löw kendisi ve yardımcıları için yıllık 10.5 milyon euro para isterken, Portekizli teknik adam ise yıllık kendisi ve yardımcıları için toplamda 9.5 miilyon euro para talep etti. Öte yandan Fenerbahçe’den 6 aylığına anlaşan ve bu süre için yönetimden 500 bin euro alan İsmail Kartal ise devam edilmek istenirse yıllık1.5 milyon euro rakama imza atacak.

Başkan Ali Koç bütün hocaların artıları ve eksilerini ortala koyan detaylı bir rapor hazırlattı ve önümüzdeki günlerde yönetim kurulunda hocalar ile ilgili vereceği kararı açıklayacak.

Yeni teknik direktör Beşiktaş maçında açıklanacak

Fenerbahçe yönetimi yeni teknik direktör ismini ise ligde oynanacak olan Beşkitaş maçı sonrası açıklamayı planlıyor.