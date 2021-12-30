Güney Kore'de yılın en iyi futbolcuları açıklandı. Tottenham'ın yıldız ismi Heung-Min Son, yılın en iyi futbolcusu seçilirken, Fenerbahçeli, Kim Min-Jae ise 2. sırada yer aldı.

Kore Futbol Federasyonu (KFA) tarafından yapılan açıklamada, yapılan oylama sonucu Heung-Min Son'un 253 puanla yılın en iyi futbolcusu seçildiği duyuruldu. 2013, 2014, 2017, 2019 ve 2020 yıllarında da bu ödülü kazanmayı başaran yıldız futbolcu, ülkesinde 6. kez yılın futbolcusu seçildi.

Bu sezon Fenerbahçe 'de gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Kim Min-Jae ise 189 puan alarak 2. sırada yer aldı.

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