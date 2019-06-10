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Fenerbahçe'nin gündemine gelen Ricardo Centurion, San Luis'e transfer oldu!

Arjantin ligi ekiplerinden Racing Club'da forma giyen ve ismi bir süre öncesine kadar Fenerbahçe için geçen 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu Ricardo Centurion'un Meksika ligi ekiplerinden Atletico de San Luis'e kiralandığı açıklandı.

10 Haziran 2019, Pazartesi 13:44 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin gündemine gelen Ricardo Centurion, San Luis'e transfer oldu!

Arjantin ligi ekiplerinden Racing Club'da forma giyen ve ismi bir süre öncesine kadar Fenerbahçe için geçen 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu Ricardo Centurion, Meksika ligi ekiplerinden Atletico de San Luis'e kiralandı. Yıldız ismi bir yıllığına kiralayan kulüp, transferi resmi Twitter hesabından yaptığı "Yeni evine hoş geldin Ricardo Centurion!" paylaşımıyla duyurdu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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