Fenerbahçe'nin gündemine gelen Ricardo Centurion, San Luis'e transfer oldu!
Arjantin ligi ekiplerinden Racing Club'da forma giyen ve ismi bir süre öncesine kadar Fenerbahçe için geçen 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu Ricardo Centurion'un Meksika ligi ekiplerinden Atletico de San Luis'e kiralandığı açıklandı.
Arjantin ligi ekiplerinden Racing Club'da forma giyen ve ismi bir süre öncesine kadar Fenerbahçe için geçen 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu Ricardo Centurion, Meksika ligi ekiplerinden Atletico de San Luis'e kiralandı. Yıldız ismi bir yıllığına kiralayan kulüp, transferi resmi Twitter hesabından yaptığı "Yeni evine hoş geldin Ricardo Centurion!" paylaşımıyla duyurdu.
https://twitter.com/AtletideSanLuis/status/1137518583783669760
Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler