Arjantin ligi ekiplerinden Racing Club'da forma giyen ve ismi bir süre öncesine kadar Fenerbahçe için geçen 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu Ricardo Centurion, Meksika ligi ekiplerinden Atletico de San Luis'e kiralandı. Yıldız ismi bir yıllığına kiralayan kulüp, transferi resmi Twitter hesabından yaptığı "Yeni evine hoş geldin Ricardo Centurion!" paylaşımıyla duyurdu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler