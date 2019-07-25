Palmeiras'ta forma giyen Brezilyalı futbolcu Lucas Lima'nın yaz transfer döneminde Fenerbahçe'yle anlaştığı öne sürülmüş ancak söz konusu iddialar oyuncunun avukatı ve kulübü tarafından yalanlanmıştı. 29 yaşındaki 10 numarayla ilgili olarak Suudi Arabistan basınından gelen son haberlerse gündem yarattı.

Ülkede yayım yapan Al-Bilad gazetesi, Al Ahli kulübünün Lima'yı 8 milyon dolar karşılığında kadrosuna katacağını yazdı. Suudi kulübüne yakın kaynaklara dayandırılarak verilen haberde yıldız futbolcunun kendisiyle de her konuda anlaşma sağlandığı ve transferin çok kısa bir süre içerisinde resmiyete kavuşacağı aktarıldı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler