Almanya Milli Takımı'nın şu andaki teknik direktörü Joachim Löw, 9 Mart'ta yaptığı açıklamada Avrupa Futbol Şampiyonası sonrası milli takımdaki görevini bırakacağını açıkladı. Bild'in haberine göre Löw, emeklilik dönemi geçirmeyi pek düşünmüyor. İsmi Fenerbahçe ile de anılan Löw'ün teknik adamlık kariyerine İspanya'da devam edebileceği ifade edilmekte.





Joachim Löw'ün Avrupa Futbol Şampiyonası sonrasında kariyerine bir kulüp takımı ile devam etmesi gündemde. Bu doğrultuda Löw'ün İspanyolca dersleri aldığı ve kariyerindeki yeni durağın İspanya olabileceği aktarılıyor.

Löw için en güçlü iddia olarak ise Real Madrid'in ismi öne çıkıyor. Zinedine Zidane ile yollarını ayırma ihtimali bulunan Real Madrid, 2014 Dünya Kupası zaferi sonrası Joachim Löw'ü takımın başına getirmek istemişti.



