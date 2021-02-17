Makedonya'dan yaptığı Eljif Elmas transferinden önemli kazanım sağlayan Fenerbahçe'nin Rabotnicki forması giyen 18 yaşındaki Makedon oyuncu Luka Stankovski ile ilgilendiği iddia ediliyordu. TUTTOmercatoWEB'e Napoli'nin kadrosuna katmak istediği oyuncunun transferini Berlusconi'nin kulübü Monza bitirdi.

Fenerbahçe ve Dinamo Zagreb'in de istediği oyuncu için Rabotnicki'nin 1 milyon Euro bonservis talep ettiği aktarılıyordu. Napoli, transfer adına girişimlerini sürdürürken devreye giren Berlusconi'nin ekibi Monza, transferi bitirmeyi başardı.

18 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Rabotnicki formasıyla ligde çıktığı 16 maçta 7 gol, 2 asistlik performans sergiledi. 1 milyon Euro bonservis ödenecek genç yıldızın sezon sonunda İtalyan ekibine katılacağı belirtiliyor.