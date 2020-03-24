Tüm dünyada yaşamı etkisi altına alan yeni tip corona virüse karşı (COVID -19) kendimizi korumanın en önemli yolu ellerimizi doğru bir şekilde yıkamak. Bu konuda farkındalık yaratacak bir diğer paylaşım ise Fenerbahçe'nin eski yıldızı ve şuan Brezilya Ligi'nin CR Flamengo takımında orta saha pozisyonunda forma giyen Brezilyalı futbolcu Diego Ribas'tan geldi. Diego Ribas, doğru el yıkama tekniklerini sizler için anlattı. İşte Ribas'tan el yıkama tüyoları!