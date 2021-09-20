2002'de Fenerbahçe 'de Werner Lorant'ın yardımcısı olarak görev yapan Engin Fırat'ın yeni takımı belli oldu. Son olarak Moldova Milli Takımı'nı çalıştıran Fırat, Kenya Milli Takımı'nın başına geçti.

Kenya Futbol Federasyonu, Engin Fırat ile sözleşme imzalandığını ve yardımcılarının da Kennedy Odhiambo ve William Muluya olacaklarını açıkladı. Kaleci antrenörü olarak ise Jerim Onyango görev alacak.

Kenya Milli Takımı ile ilk maçına 8 Ekim'deki Mali maçıyla başlayacak Engin Fırat; imza sonrası açıklamalarda bulunurken, "Bu meydan okuma konusunda son derece motive ve heyecanlıyım. Elemelerde istediğimiz sonucu alacağımıza eminim" dedi.

Kenya Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada ise, "Profesyonelliği etkili oldu. Türkiye'nin en iyilerinden biri ve 2022 Dünya Kupası maceramızda onunla çalışmak istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Werner Lorant'ın yardımcısı olarak 2002'de Fenerbahçe'de ve 2005-06'da Sivasspor 'da çalışan Engin Fırat, son olarak Moldova Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü görevini yürütmüştü.



